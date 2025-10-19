Flick-Ärger bei Barça | 92-Millonen-Zugang für Chelsea?

Flick muss zugucken

Mit seinem Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit rettete Ronald Araújo (26) dem FC Barcelona doch noch die drei Punkte. Im Nachgang der Partie gegen den FC Girona (2:1) sorgte Barça-Trainer Hansi Flick für mindestens genauso große Schlagzeilen.

Unmittelbar vor dem Siegtor wurde Flick wegen zu heftigen Reklamierens mit Gelb-Rot auf die Tribüne geschickt. Damit darf der 60-Jährige in der nächsten Woche beim Topspiel gegen Real Madrid nicht an der Seitenlinie stehen. „Wut, Stolz und Sieg“, fasst die ‚Sport‘ den gestrigen Abend zusammen, „Furia Blaugrana“, titelt die ‚Mundo Deportivo‘.

Preisexplosion

Für Morgan Rogers (23) könnte im Winter der nächste Karriereschritt anstehen. Die größten Chancen auf den Zuschlag hat laut ‚CaughtOffside‘ der FC Chelsea. Aston Villa soll dem offensiven Mittelfeldspieler ein Preisschild über umgerechnet 92 Millionen Euro umgehängt haben.

Für etwas mehr als neun Millionen war Rogers Anfang 2024 vom FC Middlesbrough gekommen. Villa könnte den englischen Nationalspieler also für das Zehnfache des Einkaufspreises transferieren. Bleibt abzuwarten, ob auch Chelsea da mitspielt.