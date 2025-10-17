Wegen Lewandowski: Kommt Barça dem FC Bayern in die Quere?

Der auslaufende Vertrag von Robert Lewandowski (37) soll nicht mehr verlängert werden, hieß es kürzlich in spanischen Medien. Lediglich das Szenario, den Kontrakt per Option zu erneuern, um für den Torjäger noch eine Ablöse einzustreichen, stehe im Raum. Dass sich die Wege nach dann vier Jahren trennen werden, zeichnet sich aber ab.

Klar ist, Barça bräuchte für die nächste Saison einen neuen Neuner. Erling Haaland (25/Manchester City), Julián Álvarez (25/Atlético Madrid) oder Karl Etta Eyong (21/UD Levante) wurden in diesem Zusammenhang schon gehandelt. Ein konkretes Thema ist offenbar auch Juventus Turins Dusan Vlahovic (25).

Die ‚Tuttosport‘ berichtet, dass Barcelonas Sportdirektor Deco Kontakt zu Vlahovic-Berater Darko Ristic aufgenommen hat. Der große Pluspunkt im Vergleich zu den anderen Kandidaten: Vlahovic ist nach aktuellem Stand im Sommer ablösefrei auf dem Markt.

Das Problem: Das Mittelstürmer-Schnäppchen wittern auch einige andere Topklubs, darunter der FC Bayern. Die Münchner haben ebenfalls schon Kontakte geknüpft. Klubs aus der Premier League erwägen sogar, im Winter-Transferfenster in die Offensive zu gehen.