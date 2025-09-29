FC Bayern: Nächster Schritt im Vlahovic-Poker

Der FC Bayern ergreift bei Dusan Vlahovic das Heft des Handelns. Wie ‚Bild‘-Reporter Christian Falk auf seinem Onlineportal ‚Bayern Insider‘ erklärt, hat sich der Bundesliga-Tabellenführer Informationen über den 25-jährigen Serben sowie über Details eines möglichen Deals eingeholt. Das Interesse des deutschen Rekordmeisters ist bereits seit ein paar Tagen verbrieft.

Der Vertrag des Mittelstürmers bei Juventus Turin läuft am Saisonende aus. Das ruft auch andere Interessenten auf den Plan. Der FC Chelsea und Manchester United erwägen einen Kauf schon im Winter, um einem Poker im Sommer zu entgehen.