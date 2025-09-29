Menü Suche
Kommentar 4
Bundesliga

FC Bayern: Nächster Schritt im Vlahovic-Poker

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild | Bayern Insider
Dusan Vlahovic behauptet den Ball gegen zwei Gegenspieler @Maxppp

Der FC Bayern ergreift bei Dusan Vlahovic das Heft des Handelns. Wie ‚Bild‘-Reporter Christian Falk auf seinem Onlineportal ‚Bayern Insider‘ erklärt, hat sich der Bundesliga-Tabellenführer Informationen über den 25-jährigen Serben sowie über Details eines möglichen Deals eingeholt. Das Interesse des deutschen Rekordmeisters ist bereits seit ein paar Tagen verbrieft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag des Mittelstürmers bei Juventus Turin läuft am Saisonende aus. Das ruft auch andere Interessenten auf den Plan. Der FC Chelsea und Manchester United erwägen einen Kauf schon im Winter, um einem Poker im Sommer zu entgehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Serie A
Juventus
FC Bayern
Dušan Vlahović

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
Juventus Logo Juventus Turin
FC Bayern Logo FC Bayern München
Dušan Vlahović Dušan Vlahović
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert