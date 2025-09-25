Schnäppchen Vlahovic: Was läuft da mit Bayern?

Der FC Bayern bekundet wieder einmal respektive weiterhin Interesse an Mittelstürmer Dusan Vlahovic (25). Der serbische Linksfuß von Juventus Turin stehe „auf der Liste“der Münchner, berichtet Christian Falk im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘. Vlahovic sei „schon sehr Bayern-like“, heißt es weiter.

Der Spieler selbst wäre im Sommer durchaus bereit gewesen zu wechseln, allerdings nur zu bestimmten Klubs. Dazu zählte neben Real Madrid und dem FC Barcelona auch der FC Bayern. Die Münchner entschieden sich schlussendlich aber für Nicolas Jackson (24).

Vlahovics Vertrag bei Juve endet im kommenden Sommer, somit wäre der Torjäger ablösefrei zu haben. Die fixe Jackson-Verpflichtung wäre ungleich teurer. Nicht unwahrscheinlich, dass sich die Bayern spätestens ab Januar noch intensiver mit Vlahovic befassen werden.