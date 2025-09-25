Menü Suche
Boateng vor Bayern-Rückkehr?

von Luca Hansen
Jerome Boateng 2324 2.jpg @Maxppp

Jérôme Boateng (37) könnte in Zukunft wieder beim FC Bayern München aufschlagen. Trainer Vincent Kompany sprach dem kürzlich zurückgetretenen Innenverteidiger auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Bundesligaspiel (20:30 Uhr) gegen Werder Bremen eine Einladung für ein Praktikum aus: „Eine Hospitanz für ein paar Wochen – klar, natürlich, dazu wird er immer eingeladen als Bayern-Legende mit guten Absichten.“

Bezüglich eines dauerhaften Engagements des Weltmeisters hielt sich der Belgier aber noch bedeckt: „Ob er sich meinem Trainerstab anschließen kann? Das diskutiere ich nicht in der Öffentlichkeit.“ Kürzlich hatte auch Hansi Flick, Trainer des FC Barcelona, die Pforten für eine Hospitanz des Ex-Hamburg-Akteurs geöffnet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
