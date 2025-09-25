Menü Suche
50 Millionen für Bayern-Star?

Die Profis des FC Bayern sind in der Regel europaweit begehrt. Verscherbeln wollen die Münchner ihre Stammspieler aber selbstredend nicht.

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Juventus Turin hat im Sommer offenbar einen Anlauf gestartet, um Josip Stanisic (25) an Bord zu holen. Fabrizio Romano berichtet von mehreren Vorstößen der Alten Dame beim polyvalenten Abwehrspieler des FC Bayern.

Laut Romano forderten die Münchner rund 50 Millionen Euro als Grundlage für Verhandlungen – das Preisschild soll die Bianconeri jedoch abgeschreckt haben.

Im Gegenzug sei Rechtsverteidiger Sacha Boey (25) den Italienern angeboten worden, darauf wollte man sich aber ebenfalls nicht einlassen. Entsprechend kam kein Deal zwischen den Spitzenklubs zustande.

Für die Zukunft soll Stanisic, der an der Säbener Straße bis 2029 unter Vertrag steht, weiterhin ein Thema in Turin bleiben. Mittelfristig werden die Bayern ihre Forderungen aber sicherlich nicht nach unten schrauben.

