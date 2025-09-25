Arsenal: Der Comeback-Plan von Havertz

Laut Mikel Arteta könnte Kai Havertz (26) dem FC Arsenal und der deutschen Nationalmannschaft noch über „Monate“ verletzt fehlen. Die ‚Bild‘ liefert nun weitere Details zum Comeback-Plan des 55-fachen Nationalspielers. Demnach wird fest mit einer Rückkehr „noch in diesem Jahr“ gerechnet. Und auch die WM-Teilnahme im kommenden Jahr in Nordamerika „gilt nicht als gefährdet“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für das Endrundenturnier muss sich Deutschland aber erst noch qualifizieren. Auch wenn Arteta eine Havertz-Rückkehr bis November nicht gänzlich ausschließt, ist doch wahrscheinlicher, dass die zwei kommenden Qualifikationsrunden im Oktober und im November ohne den Arsenal-Stürmer stattfinden werden. Am 17. November (20:45 Uhr) kommt es womöglich zum Showdown um Gruppenplatz eins, wenn die DFB-Elf in Leipzig auf die Slowakei trifft.