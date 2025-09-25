HSV: Kein Druck bei Poulsen

Yussuf Poulsen soll beim Hamburger SV weiter mit Bedacht aufgebaut werden. „Der Wochenplan sieht vor, dass er Stück für Stück Dinge mitmacht. Wir werden ihn ganz bewusst steuern. Steuern ist mittlerweile das Unwort des Jahres, was Yussi angeht“, beschreibt HSV-Trainer Merlin Polzin das Vorgehen mit dem Sommerneuzugang und stellt klar: „Der Plan ist, dass wir ihn auf einem Level halten können.“

Poulsen hatte im Sommer RB Leipzig verlassen und sich dem HSV angeschlossen. Dort stieg der Stürmer direkt zum Kapitän auf, konnte aber aufgrund verschiedener Muskelverletzungen erst zwei Spiele bestreiten. „Wir wissen, dass Yussi nicht 34 Spiele über 90 Minuten machen wird. Sein Körper hat schon ein bisschen was erlebt“, dämpfte Polzin schon in der Vorbereitung die Erwartungen an den 31-Jährigen.