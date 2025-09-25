FC Bayern: Urbig schneller zurück als gedacht?

Jonas Urbig könnte dem FC Bayern deutlich früher wieder zur Verfügung stehen, als zunächst angenommen. „Jonas Urbig haben wir, wenn alles gut läuft, gegen Frankfurt wieder zur Verfügung. Das wäre schon sehr schnell – er ist aber ein Kämpfer, daher traue ich ihm das zu“, ließ Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor der morgigen Partie (20:30 Uhr) gegen Werder Bremen durchblicken. Der 22-Jährige laboriert zurzeit an einem Muskelfaserriss an den Adduktoren.

Anfangs wurde befürchtet, dass Urbig bis Ende Oktober ausfallen und somit das DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Köln (29. Oktober) verpassen könnte. Da Urbig aber möglicherweise schon gegen Eintracht Frankfurt (4. Oktober) zurückkehrt, ist das Duell gegen seinen Ex-Verein, in dem er den gesperrten Manuel Neuer (39) ersetzen soll, offenbar nicht in Gefahr.