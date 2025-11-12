FC Bayern: Karl nennt seine Vorbilder

Lennart Karl ist Fan von Lionel Messi. In einem Interview mit der Website des DFB sagt der Shootingstar des FC Bayern: „Seit meiner Kindheit ist ganz klar Lionel Messi mein Idol. Leider habe ich noch nicht gegen ihn gespielt.“ Aktuell weilt Karl erstmals im Kreise der deutschen U21-Nationalmannschaft.

Doch auch im eigenen Verein schaut sich der 17-jährige Offensivmann einiges ab: „Ich lerne sehr viel von meinen offensiven Mitspielern. Gerade was die Bewegungen von Michael Olise und Luis Díaz betrifft. Natürlich kann man sich Dinge abschauen, aber man muss auch seine eigenen Stärken zeigen.“ Für die Bayern-Profis kam Karl schon 14 Mal zum Einsatz, erzielte zwei Tore und gab eine Vorlage.