Neuer Klub im Rennen um Lewandowski

Während Robert Lewandowski am vergangenen Wochenende mit einem Hattrick beim 4:2-Erfolg des FC Barcelona gegen Celta Vigo nachwies, noch nicht zum alten Eisen zu gehören, bringt sich ein Klub für eine mögliche Verpflichtung des Polen in Stellung. Laut der Zeitung ‚Sabah‘ hat ein Treffen zwischen den Vertretern des 37-jährigen Torjägers und Verantwortlichen von Fenerbahce stattgefunden.

Zunächst habe der Traditionsklub aus Istanbul die aktuelle Situation des ehemaligen Bundesliga-Stürmers abgefragt. Konditionen für eine Verpflichtung und das grundsätzliche Interesse von Lewandowski an einem Wechsel in die Süper Lig seien thematisiert worden. Ob sich der Angreifer mit eingebauter Torgarantie ein Engagement in der Türkei und insbesondere bei Fener vorstellen kann, ist allerdings offen. Eine Antwort des 161-fachen Nationalspielers steht noch aus.