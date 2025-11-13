Wolfsburg: Neuer Versuch bei Ajer?

Der VfL Wolfsburg schielt auf der Suche nach Verstärkung offenbar nach England. Im Winter könnte die Aktie von Kristoffer Ajer bei den Wölfen wieder heiß gehandelt werden, berichtet ‚Sky Sports‘. Der 27-jährige Innenverteidiger des FC Brentford sei bei den Niedersachsen eines der Transferziele für den Januar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon im Sommer hatte die Wolfsburger versucht, den 1,98-Meter-Hünen von den Bees wegzulotsen. Ein Angebot über 15 Millionen Euro ließ den Premier League-Klub aber kalt. Ajer ist noch bis 2028 an Brentford gebunden und gehörte bis zuletzt zum Kreis der Stammspieler unter Trainer Keith Andrews. Womöglich müssen die Wölfe etwas tiefer in die Tasche greifen, um Brentford von einem Verkauf zu überzeugen.