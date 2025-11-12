FC Bayern: Ito-Zeitplan steht

Hiroki Ito hat seine lange Leidenszeit fast hinter sich. Wie die Münchner ‚Abendzeitung‘ berichtet, soll der Japaner nach der Länderspielpause wieder ohne Einschränkungen ins Mannschaftstraining zurückkehren. Der Rekordmeister muss seit März wegen eines Mittelfußbruchs auf den 26-Jährigen verzichten.

Ito steht seit 2024 beim FC Bayern München unter Vertrag, kam aber aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme erst zu acht Pflichtspielen. Der Defensiv-Allrounder teilt sich sein Comeback mit Alphonso Davies (25), der nach überstandenem Kreuzbandriss ebenfalls in der kommenden Woche komplett zurückerwartet wird. Bei Jamal Musiala (22) müssen sich die Münchner hingegen noch ein wenig länger gedulden, aber auch der Offensivstar konnte schon wieder auf dem Platz trainieren.