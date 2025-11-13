VfL: Der Favorit auf das Schindzielorz-Erbe

Nach der Entlassung von Sportdirektor Sebastian Schindzielorz läuft beim VfL Wolfsburg die Suche nach einem Nachfolger. Konkrete Gespräche führt der Bundesligist laut ‚Sky‘ mit den vereinslosen Sven Mislintat (zuletzt Borussia Dortmund) und Tim Steidten (zuletzt West Ham United).

Die heißere Spur soll dabei zu Steidten führen. Bis Anfang Februar war der 46-jährige Bremer bei West Ham United als Technischer Direktor tätig. In Deutschland hatte er zuvor in verschiedenen Rollen der Kaderplanung in Leverkusen und Bremen gearbeitet.