Mbappé scherzt über Bayern: „Gibt Besseres“

Kylian Mbappé (26) hat sich zur Situation von Dayot Upamecano (27) geäußert und durchklingen lassen, dass ein Wechsel des Bayern-Verteidigers zu Real Madrid für diesen nochmal ein Schritt nach vorne wäre. „Er spielt in einem großen Verein, dem FC Bayern, es gibt nicht viel Besseres, aber es gibt Besseres“, sagte der Real-Star augenzwinkernd auf der Pressekonferenz bei der französischen Nationalmannschaft am heutigen Mittwoch.

Mbappé weiter: „Ich werde nichts sagen, aber wenn man von einem Spieler dieses Kalibers spricht, werden alle Vereine darauf aus sein, ihn zu verpflichten.“ Mit Real hat Upamecano nach FT-Informationen eine mündliche Einigung erzielt. Auch Paris St. Germain plant einen Vorstoß, während sich der FC Barcelona und der FC Liverpool ebenfalls in Lauerstellung befinden. In München bleibt man derweil optimistisch, den auslaufenden Vertrag verlängern zu können. Für Mbappé gehört Upamecano „in dieser Saison zu den besten Verteidigern der Welt“.