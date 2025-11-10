Verlängerung: Bayern-Boss „optimistisch“ bei Upamecano

Es ist kein Geheimnis, dass der FC Bayern den im Sommer auslaufenden Vertrag von Dayot Upamecano (27) verlängern will. Durch seine überzeugenden Leistungen hat es der Franzose aber auch anderen Topklubs angetan, nach FT-Informationen wurde mit Real Madrid sogar schon eine mündliche Einigung erzielt. Der Rekordmeister muss also nachbessern, will man Upamecano über die Saison hinaus in den eigenen Reihen halten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Präsident Herbert Hainer ist zuversichtlich, dass dies gelingt. „Ich bin da verhalten optimistisch“, sagt Hainer im Interview mit der ‚Abendzeitung‘ und ergänzt: „Ich glaube auch, dass er sich in München wohlfühlt. Für ihn ist es natürlich auch eine wichtige Entscheidung. Prinzipiell gefällt es ihm sehr gut bei Bayern. Wir würden ihn gerne behalten.“

Ein ablösefreier Abgang des Innenverteidigers im Sommer wäre sowohl qualitativ als auch wirtschaftlich ein echter Verlust. Gut möglich, dass die Münchner ihr Angebot daher noch einmal verbessern werden, auch über eine mögliche Ausstiegsklausel wurde zuletzt spekuliert. Dass die Upamecano-Aktie in den nächsten Monaten eine der heißesten auf dem Transfermarkt bleiben wird, ist so gut wie sicher.