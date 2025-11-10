Menü Suche
BVB: Brandt-Angebot liegt vor

von David Hamza - Quelle: Sky
Julian Brandt am Ball für Borussia Dortmund @Maxppp

Borussia Dortmund hat die Bemühungen um eine Verlängerung mit Julian Brandt zu Papier gebracht. ‚Sky‘ berichtet, dass dem 29-Jährigen inzwischen ein konkretes Angebot vorliegt. Bereits bekannt war, dass Brandt bei einer Verlängerung des im Sommer auslaufenden Kontrakts Gehaltseinbußen in Kauf nehmen müsste. Das aktuelle Jahresgehalt liegt bei sieben bis acht Millionen Euro.

Laut ‚Sky‘ prüft Brandt die Offerte derzeit, habe bislang weder zu- noch abgesagt. Brandt war 2019 für 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Dortmund gewechselt, bestritt für den BVB seitdem 279 Pflichtspiele (50 Tore, 68 Assists).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Bundesliga
BVB
Julian Brandt

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Julian Brandt Julian Brandt
