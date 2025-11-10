BVB: Brandt-Angebot liegt vor

Borussia Dortmund hat die Bemühungen um eine Verlängerung mit Julian Brandt zu Papier gebracht. ‚Sky‘ berichtet, dass dem 29-Jährigen inzwischen ein konkretes Angebot vorliegt. Bereits bekannt war, dass Brandt bei einer Verlängerung des im Sommer auslaufenden Kontrakts Gehaltseinbußen in Kauf nehmen müsste. Das aktuelle Jahresgehalt liegt bei sieben bis acht Millionen Euro.

Laut ‚Sky‘ prüft Brandt die Offerte derzeit, habe bislang weder zu- noch abgesagt. Brandt war 2019 für 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Dortmund gewechselt, bestritt für den BVB seitdem 279 Pflichtspiele (50 Tore, 68 Assists).