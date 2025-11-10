Menü Suche
Wolfsburg: Neue Trainer-Spur

von David Hamza - Quelle: Sky
Enrico Maaßen schaut nach oben @Maxppp

Beim VfL Wolfsburg wird der nächste Name für den Trainerposten gehandelt. Laut ‚Sky‘ ist Enrico Maaßen ein Thema beim kriselnden Bundesligisten. Der ehemalige Augsburg-Coach trainiert derzeit den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen.

Top-Kandidat bei den Wölfen sei Maaßen aber nicht und werde dies voraussichtlich auch nicht mehr. Ebenfalls im Rennen: Urs Fischer, Tim Walter und Bruno Labbadia. Gerüchte kursierten auch schon um Marco Rose und Edin Terzic. Vorerst übernimmt Wolfsburgs U19-Trainer Daniel Bauer die Nachfolge des entlassenen Paul Simonis.

