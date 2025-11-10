Menü Suche
PSG-Talent: Gute Nachrichten für Frankfurt

von David Hamza - Quelle: Sky
Mathis Jangéal im PSG-Trikot @Maxppp

Eintracht Frankfurt darf sich berechtigte Hoffnungen auf eine Verpflichtung von Mathis Jangéal machen. ‚Sky‘ zufolge hat Paris St. Germain dem 17-jährigen Offensivtalent ein Angebot zur Vertragsverlängerung gemacht – dieses lehne Jangéal Stand jetzt aber ab.

Das Arbeitspapier des Franzosen läuft im Sommer aus, die Eintracht wittert ein ablösefreies Schnäppchen. Neben den Hessen sollen weitere Vereine aus der Bundesliga ihre Visitenkarte bei Jangéal abgegeben haben, der Ende September zum ersten und bislang einzigen Mal für die PSG-Profis auflief.

