Chaïbi fällt aus

Der algerische Fußballverband muss auf Farès Chaïbi verzichten. Wie die Nordafrikaner bekanntgeben, hat sich der Mittelfeldspieler beim 1:0-Sieg von Eintracht Frankfurt gegen den 1. FSV Mainz eine Oberschenkelverletzung zugezogen und steht Algerien in der Länderspielpause somit nicht zur Verfügung. Ob der 22-Jährige auch der Eintracht fehlen wird, ist noch unklar.

Bei den Adlerträgern weiß Chaïbi in der laufenden Spielzeit in neuer Rolle als Sechser zur gefallen. In nur neun Bundesligaspielen sammelte er bereits sechs Torbeteiligungen. In der Bankenmetropole dürfte man daher hoffen, dass der Rechtsfuß nach der Länderspielpause wieder einsatzbereit ist.