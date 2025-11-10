Nächste Entlassung in Wolfsburg

Beim VfL Wolfsburg rollt wohl in Kürze der nächste Kopf. Nach Trainer Paul Simonis steht auch Sportdirektor Sebastian Schindzielorz vor dem Aus, berichten die ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller-Zeitung‘. Die Trennung werde wahrscheinlich noch während der Länderspielpause besiegelt. Vor allem die schlechte Beziehung zu den VfL-Spielern soll Schindzielorz zum Verhängnis geworden sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Geschäftsführer Sport Peter Christiansen gibt es vorerst keine Entscheidung für eine Trennung. Kontakt haben die Wolfsburger laut ‚Sky‘ zu Tim Steidten aufgenommen, der bis Februar als Technischer Direktor für West Ham United gearbeitet hatte. Weitere Namen, die schon für die Sportliche Leitung der Wölfe gehandelt wurden, sind Jonas Boldt, Sven Mislintat, Thomas Hitzlsperger, Marcel Schäfer (RB Leipzig) und Fabian Wohlgemuth (VfB Stuttgart).