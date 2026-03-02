Hecking-Comeback immer konkreter
Seit seiner Entlassung beim VfL Bochum im September ist Dieter Hecking ohne Job. Das könnte sich bald ändern.
Zwischen 2013 und 2016 erlebte der VfL Wolfsburg mit Dieter Hecking an der Seitenlinie tolle Jahre inklusive DFB-Pokalsieg und Champions League-Qualifikation. Nun steckt der Klub im tiefsten Schlamassel – und könnte den 61-Jährigen zurückholen.
Schon in den vergangenen Tagen war Hecking in der Autostadt gehandelt worden, nach der gestrigen 0:4-Klatsche beim VfB Stuttgart konkretisiert sich die Spur mittlerweile. Das legt ein Bericht des ‚kicker‘ nahe. Demnach wird ein erneuter Trainerwechsel in Wolfsburg „intensiv diskutiert“ – Hecking sei nach wie vor ein heißer Kandidat.
Unklar, ob das auch für den ebenfalls gehandelten Felix Magath gilt. Laut VfL- Aufsichtsratschef Sebastian Rudolph wurden bislang jedenfalls „keine Gespräche“ mit Wolfsburgs Meistertrainer von 2009 geführt. Weitere Namen, die durch die Medien geistern: Dino Toppmöller und Thomas Reis, die beide jüngst bei ihren Arbeitgebern entlassen wurden.
