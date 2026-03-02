Menü Suche
Kommentar 7
Bundesliga

Hecking-Comeback immer konkreter

Seit seiner Entlassung beim VfL Bochum im September ist Dieter Hecking ohne Job. Das könnte sich bald ändern.

von Lukas Hörster - Quelle: kicker
1 min.
VfL-Bochum-Coach Dieter Hecking ist ziemlich wütend. @Maxppp
Stuttgart 4-0 Wolfsburg

Zwischen 2013 und 2016 erlebte der VfL Wolfsburg mit Dieter Hecking an der Seitenlinie tolle Jahre inklusive DFB-Pokalsieg und Champions League-Qualifikation. Nun steckt der Klub im tiefsten Schlamassel – und könnte den 61-Jährigen zurückholen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon in den vergangenen Tagen war Hecking in der Autostadt gehandelt worden, nach der gestrigen 0:4-Klatsche beim VfB Stuttgart konkretisiert sich die Spur mittlerweile. Das legt ein Bericht des ‚kicker‘ nahe. Demnach wird ein erneuter Trainerwechsel in Wolfsburg „intensiv diskutiert“ – Hecking sei nach wie vor ein heißer Kandidat.

Unklar, ob das auch für den ebenfalls gehandelten Felix Magath gilt. Laut VfL- Aufsichtsratschef Sebastian Rudolph wurden bislang jedenfalls „keine Gespräche“ mit Wolfsburgs Meistertrainer von 2009 geführt. Weitere Namen, die durch die Medien geistern: Dino Toppmöller und Thomas Reis, die beide jüngst bei ihren Arbeitgebern entlassen wurden.

Unter der Anzeige geht's weiter
Wer sollte den VfL Wolfsburg durch den Abstiegskampf führen?
- Ende in 1 Tag
Bild wird erstellt
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (7)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Wolfsburg
Dieter-Klaus Hecking

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Dieter-Klaus Hecking Dieter-Klaus Hecking
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert