Hecking-Comeback immer konkreter

Zwischen 2013 und 2016 erlebte der VfL Wolfsburg mit Dieter Hecking an der Seitenlinie tolle Jahre inklusive DFB-Pokalsieg und Champions League-Qualifikation. Nun steckt der Klub im tiefsten Schlamassel – und könnte den 61-Jährigen zurückholen.

Schon in den vergangenen Tagen war Hecking in der Autostadt gehandelt worden, nach der gestrigen 0:4-Klatsche beim VfB Stuttgart konkretisiert sich die Spur mittlerweile. Das legt ein Bericht des ‚kicker‘ nahe. Demnach wird ein erneuter Trainerwechsel in Wolfsburg „intensiv diskutiert“ – Hecking sei nach wie vor ein heißer Kandidat.

Unklar, ob das auch für den ebenfalls gehandelten Felix Magath gilt. Laut VfL- Aufsichtsratschef Sebastian Rudolph wurden bislang jedenfalls „keine Gespräche“ mit Wolfsburgs Meistertrainer von 2009 geführt. Weitere Namen, die durch die Medien geistern: Dino Toppmöller und Thomas Reis, die beide jüngst bei ihren Arbeitgebern entlassen wurden.

