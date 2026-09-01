Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Gibt Werder noch Deman ab?

von Lukas Hörster - Quelle: Nieuwsblad
Olivier Deman im Werder-Trikot @Maxppp

Werder Bremen muss sich mit einem möglichen Abschied von Olivier Deman (26) befassen. Wie das belgische ‚Nieuwsblad‘ berichtet, hat der RSC Anderlecht Gespräche mit dem Linksverteidiger aufgenommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pikant: Werder holte gerade erst Moussa Ndiaye (24) für Demans Position – ausgerechnet aus Anderlecht. Die Belgier haben nun also Bedarf. Das dortige Transferfenster schließt erst am Donnerstag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Jupiler Pro League
Bremen
Anderlecht
Olivier Deman

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Jupiler Pro League Jupiler Pro League
Bremen Logo SV Werder Bremen
Anderlecht Logo RSC Anderlecht
Olivier Deman Olivier Deman
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert