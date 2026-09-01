Werder Bremen muss sich mit einem möglichen Abschied von Olivier Deman (26) befassen. Wie das belgische ‚Nieuwsblad‘ berichtet, hat der RSC Anderlecht Gespräche mit dem Linksverteidiger aufgenommen.

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Pikant: Werder holte gerade erst Moussa Ndiaye (24) für Demans Position – ausgerechnet aus Anderlecht. Die Belgier haben nun also Bedarf. Das dortige Transferfenster schließt erst am Donnerstag.