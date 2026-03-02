Wolfsburg trifft Bauer-Entscheidung

Trotz der Negativserie darf Cheftrainer Daniel Bauer beim VfL Wolfsburg vorerst weitermachen. Das ist nach Informationen des ‚kicker‘ das Ergebnis der vielen und langen Gespräche am heutigen Montag. Auch Sportgeschäftsführer Peter Christiansen bleibe im Amt.

Die Wölfe mussten am gestrigen Sonntag eine herbe 0:4-Klatsche beim VfB Stuttgart einstecken und sind in der Folge auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht. Am Samstag (15:30 Uhr) steht nun das bedeutsame Heimspiel gegen den Hamburger SV an, das für Bauer womöglich die allerletzte Chance darstellen dürfte.