Neapel reagiert auf Conte-Gerücht

Bei der SSC Neapel verweist man die Spekulationen um eine Trennung von Trainer Antonio Conte ins Reich der Fabeln. Präsident Aurelio De Laurentiis bezeichnet die Gerüchte via X als „Unsinn […] Ich bin stolz darauf, an meiner Seite, an der Seite von Napoli und den Spielern einen echten Mann wie Antonio Conte zu haben, der in der Lage ist, jede Sekunde seines Lebens für seinen Beruf zu opfern, mit extremer Großzügigkeit und Hingabe.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Das“, so De Laurentiis weiter, sei „die wichtigste Garantie, die man heute einem Verein, den Spielern und anspruchsvollen Fans wie denen von Napoli geben kann.“ Am gestrigen Sonntag blieb Neapel im dritten Pflichtspiel in Folge tor- und sieglos, musste sich dem FC Bologna mit 0:2 geschlagen geben und liegt in der Serie A jetzt zwei Punkte hinter Spitzenreiter Inter Mailand.