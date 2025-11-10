VfB: Kommt ein 30-Millionen-Flop?

Der VfB Stuttgart zeigt konkretes Interesse an Arnaud Kalimuendo. ‚Sky‘ berichtet, dass der 23-jährige Mittelstürmer bei den Schwaben auf der Liste steht. Mit Kalimuendos Berater soll der VfB bereits erste Gespräche geführt haben.

Der Franzose war erst im August für 30 Millionen Euro von Stade Rennes zu Nottingham Forest gewechselt, sein Vertrag bei den Tricky Trees läuft bis 2030.

Eine tragende Rolle spielt Kalimuendo beim Tabellenvorletzten der Premier League aber überhaupt nicht. In der Liga kommt der Angreifer auf 66 Minuten, dazu stehen zwei Auftritte in der Europa League und ein Einsatz im EFL Cup zu Buche. Ein Tor gelang ihm dabei nicht.

Arévalo im Visier

Die Tür für einen Transfer könnte also geöffnet sein. Seine Qualitäten hatte Kalimuendo unter anderem in der vergangenen Saison unter Beweis gestellt, als er für Rennes 22 Scorerpunkte (18 Tore, vier Assists) in 34 Spielen sammelte.

Ein weiterer Name auf der Stürmerliste des VfB ist Jeremy Arévalo (20) vom spanischen Zweitligisten Racing Santander. Gerne würden die Stuttgarter sich schon auf dem Winter-Transfermarkt in der Offensive verstärken.