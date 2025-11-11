Einigung im Endrick-Poker

Der Brasilianer Endrick (19) wird die Rückrunde bei Olympique Lyon verbringen. Nach Informationen von ‚Globo Esporte‘ haben sich die Franzosen mit Real Madrid auf eine Leihe weitestgehend verständigt. Dies haben Verhandlungen zu Beginn dieser Woche zutage gebracht.

Im Januar wird der Deal ohne Kaufoption über die Bühne gehen, im Raum steht eine Leihgebühr von 4,5 Millionen Euro.

Zuletzt hatte auch Brasilien-Trainer Carlo Ancelotti dem Linksfuß eine Luftveränderung ans Herz gelegt, um Chancen auf die Teilnahme an der WM 2026 zu haben: „Ich glaube, es ist wichtig für ihn, wieder Spielpraxis zu sammeln und sein Können unter Beweis zu stellen.“

Lediglich elf Spielminuten sammelte Endrick im bisherigen Saisonverlauf, die kurzfristigen Aussichten auf mehr Spielzeit unter Xabi Alonso sind sehr gering.