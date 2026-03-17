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La Liga

Real: Rüdiger kommentiert Vertragssituation

von Luca Hansen
1 min.
Antonio Rüdiger mahnt zur Ruhe @Maxppp

Antonio Rüdiger hat sich zu seiner Vertragssituation geäußert. „Für mich ist das Wichtigste, körperlich fit zu sein. Ich fühle mich gut. Beim Rest bin ich sicher, dass wir eine Lösung finden werden. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Ich liebe Real Madrid. Und ich liebe es, hier zu sein“, sagte der Innenverteidiger auf der Pressekonferenz im Vorfeld des heutigen Champions League-Duells (21 Uhr) gegen Manchester City.

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Der Vertrag des 33-Jährigen läuft im Sommer aus. Wie es weitergeht, ist noch unklar. Gespräche zwischen den Königlichen und Rüdigers Berater sind für Ende der Saison geplant. Unter anderem Ex-Verein FC Chelsea soll Interesse haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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