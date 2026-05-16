Mourinho hat sich entschieden

Die Rückkehr von José Mourinho zu Real Madrid ist offenbar nur noch eine Frage der Zeit. Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass der Wechsel des Portugiesen zu den Madrilenen kurz bevorsteht. Laut Fabrizio Romano hat der 63-Jährige volles grünes Licht gegeben.

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Mourinho, aktuell noch in Diensten von Benfica Lissabon, sei extrem motiviert, die Königlichen ein zweites Mal zu übernehmen und habe keine Probleme mit den von Real vorgelegten Vertragskonditionen. Der Deal werde voraussichtlich zeitnah abgeschlossen.

Auch ‚The Athletic‘ berichtet, dass die Gespräche weit fortgeschritten sind und ergänzt, dass sich Mourinho in der kommenden Woche mit Real-Präsident Florentino Pérez treffen wird, um den Wechsel unter Dach und Fach zu bringen. Einigen Mitarbeitern bei Benfica habe er bereits von seinem Abschied unterrichtet.

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Am gestrigen Freitag bestätigte Mourinho, dass ihm sein Noch-Arbeitgeber ein Verlängerungsangebot vorgelegt hat. Dieses wird The Special One aber allem Anschein nach ablehnen, um im Anschluss bei Real anzuheuern. Der Star-Coach kann in den Tagen nach Ablauf der Saison per Ausstiegsklausel für drei Millionen Euro wechseln.