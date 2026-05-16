Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bayer: Rückschlag bei der Trainersuche

von Fabian Ley - Quelle: Matteo Moretto
Miguel Ángel Sánchez Muñoz Míchel @Maxppp

Die Verantwortlichen von Bayer Leverkusen müssen Míchel wohl von der Kandidatenliste als möglichen Nachfolger von Cheftrainer Kasper Hjulmand streichen. Matteo Moretto berichtet, dass sich der spanische Coach des FC Girona mit Ajax Amsterdam mündlich auf einen Vertrag geeinigt hat. Vor der Unterschrift wolle man nur noch das Ende von La Liga abwarten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Leverkusener sind auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter. Míchel wurde im Zuge dessen zuletzt intensiver mit dem Bundesligisten in Verbindung gebracht. Weitere Kandidaten bei der Werkself sind Filipe Luís, Oliver Glasner und Danny Röhl.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Eredivisie
La Liga
Leverkusen
Ajax
Girona
Míchel

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Eredivisie Eredivisie
La Liga La Liga
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Girona Logo Girona
Míchel Míchel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert