Bayer: Rückschlag bei der Trainersuche

Die Verantwortlichen von Bayer Leverkusen müssen Míchel wohl von der Kandidatenliste als möglichen Nachfolger von Cheftrainer Kasper Hjulmand streichen. Matteo Moretto berichtet, dass sich der spanische Coach des FC Girona mit Ajax Amsterdam mündlich auf einen Vertrag geeinigt hat. Vor der Unterschrift wolle man nur noch das Ende von La Liga abwarten.

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Die Leverkusener sind auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter. Míchel wurde im Zuge dessen zuletzt intensiver mit dem Bundesligisten in Verbindung gebracht. Weitere Kandidaten bei der Werkself sind Filipe Luís, Oliver Glasner und Danny Röhl.