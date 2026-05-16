Lewandowski verlässt Barça

Die Zeit von Robert Lewandowski beim FC Barcelona endet nach vier Jahren. Wie die Bayern-Legende selbst via Instagram verkündet, verlässt er die Katalanen mit Vertragsablauf in diesem Sommer.

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Lewandowski schreibt: „Es ist Zeit, weiterzuziehen. Ich verlasse das Land mit dem Gefühl, dass meine Mission abgeschlossen ist. Vier Saisons, drei Meistertitel. Ich werde die Liebe, die ich von den Fans in meinen ersten Tagen erhalten habe, nie vergessen.“

Lewandowski war 2022 aus München nach Barcelona gewechselt. Nach bislang 191 Spielen für die Blaugrana stehen 119 Tore und 24 Vorlagen zu Buche. Barça hatte dem 37-jährigen Polen eine Vertragsverlängerung in Aussicht gestellt, Lewandowski hätte dafür aber auf Geld und Spielzeit verzichten müssen.

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Zahlreiche andere Klubs haben in den vergangenen Wochen Interesse am zweimaligen FIFA-Weltfußballer angemeldet. Spuren führen in die USA, Saudi-Arabien und nach Italien. Dort macht sich insbesondere Juventus Turin große Hoffnungen auf den Zuschlag.