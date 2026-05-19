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Bundesliga

Undav über VfB-Vertrag: „Wird knapp“

von Remo Schatz - Quelle: Sky
1 min.
Deniz Undav im VfB-Trikot @Maxppp

In der Frage, ob Deniz Undav (29) seinen Vertrag beim VfB Stuttgart verlängern wird, wird es wohl vor der WM keine Entscheidung mehr geben. „Ich habe eine Deadline für mich gesetzt und wenn die das vor der WM machen, ich bin noch bis nächste Woche Dienstag hier, dann wird es knapp“, stellt der Stürmer im ‚Sky‘-Interview klar.

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Die Verhandlungen mit dem designierten WM-Fahrer sollen vor allem in puncto Gehalt Haken. Nichstdestotrotz stellt Undav eine Einigung in Aussicht: „Es spricht nichts dagegen, ich habe es oft geäußert, dass ich gerne hier spiele. Ich bin gerne hier. Ich fühle mich wie ein Stuttgarter, auch wenn ich es nicht bin. Wir sind nicht so weit auseinander, sondern vielleicht sind es nur Kleinigkeiten.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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