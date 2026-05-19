DFB-Aufgebot: Sechs VfB-Entscheidungen

Der WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft nimmt allmählich Form an. Wie ‚Sky‘ berichtet, wurden sechs potenzielle Kandidaten des VfB Stuttgart über ihre Teilnahme respektive Nicht-Teilnahme informiert. Deniz Undav, Jamie Leweling und Angelo Stiller sind dem Bericht zufolge Teil der Mannschaft.

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Maximilian Mittelstädt, Chris Führich und Josha Vagnoman hatten dagegen keine angenehmen Telefonate mit dem Bundestrainer. Das Trio wird nicht mit der Mannschaft ins Camp in die Vereinigten Staaten reisen. Bei Alexander Nübel ist noch offen, ob er mitkommt. Sollte Nagelsmann – wie berichtet – vier Torhüter mitnehmen, könnte Nübel einen der Plätze besetzen.