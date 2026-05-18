Nazinho-Poker: VfB vor Ort

Der VfB Stuttgart verliert Linksverteidiger Nazinho nicht aus den Augen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, zeigen die Schwaben nach wie vor Interesse am 22-jährigen Portugiesen von Cercle Brügge. So sollen beim 2:1-Sieg gegen den FCV Dender Ende April VfB-Scouts vor Ort gewesen sein.

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Ein Thema war Nazinho zuletzt auch bei der AS Monaco. Brügge fordert für den vertraglich bis 2028 gebundenen Linksfuß angeblich sechs bis acht Millionen Euro Ablöse. Nazinho kommt in dieser Saison auf elf Scorerpunkte (drei Tore, acht Assists) in 30 Ligaspielen.

Update (11:34 Uhr): Laut ‚Sky‘ befindet sich Monaco in der Favoritenrolle. Der Ligue 1-Klub führt konkrete Gespräche über einen Transfer.