Menü Suche
Kommentar 1
Update Bundesliga

Nazinho-Poker: VfB vor Ort

von David Hamza - Quelle: kicker
1 min.
Flavio Nazinho dribbelt @Maxppp

Der VfB Stuttgart verliert Linksverteidiger Nazinho nicht aus den Augen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, zeigen die Schwaben nach wie vor Interesse am 22-jährigen Portugiesen von Cercle Brügge. So sollen beim 2:1-Sieg gegen den FCV Dender Ende April VfB-Scouts vor Ort gewesen sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Thema war Nazinho zuletzt auch bei der AS Monaco. Brügge fordert für den vertraglich bis 2028 gebundenen Linksfuß angeblich sechs bis acht Millionen Euro Ablöse. Nazinho kommt in dieser Saison auf elf Scorerpunkte (drei Tore, acht Assists) in 30 Ligaspielen.

Update (11:34 Uhr): Laut ‚Sky‘ befindet sich Monaco in der Favoritenrolle. Der Ligue 1-Klub führt konkrete Gespräche über einen Transfer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Jupiler Pro League
Stuttgart
Cercle Brugge
Flávio Nazinho

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Jupiler Pro League Jupiler Pro League
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Cercle Brugge Logo Cercle Brugge KSV
Flávio Nazinho Flávio Nazinho
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert