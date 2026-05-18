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La Liga

Flick-Unterschrift gesetzt

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Hansi Flick ist guter Laune @Maxppp

Zeitnah ist mit der offiziellen Vertragsverlängerung von Hansi Flick zu rechnen. Laut Fabrizio Romano hat der deutsche Übungsleiter bereits ein frisches Arbeitspapier bis 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr beim FC Barcelona unterschrieben.

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Flick steht seit 2024 in Katalonien an der Seitenlinie, die Blaugrana führte er zweimal in Folge zur Meisterschaft. Seine bisherige Bilanz aus 116 Barça-Spielen: 88 Siege, zehn Unentschieden sowie 18 Niederlagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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