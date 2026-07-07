Einigung bei Almada

In den kommenden Wochen wird Thiago Almada seinen Arbeitgeber Atlético Madrid verlassen. Wie die argentinische Zeitung ‚Olé‘ berichtet, haben sich die Rojiblancos mit River Plate auf einen Transfer geeinigt. Der argentinische Erstligist zahle 20 Millionen Euro, Atléti behalte zudem 50 Prozent der Transferrechte.

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Noch fehlt die Zusage des argentinischen Nationalspielers, erst dann könne der Wechsel vollzogen werden. Der Zeitung zufolge haben auch Flamengo, Al Ahli, Benfica Lissabon und Klubs aus Italien und der Türkei beim Offensivspieler noch nicht aufgegeben. Vor einem Jahr hatte Atlético 21 Millionen für den 25-Jährigen an Botafogo gezahlt.