Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Raab-Wechsel geplatzt

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Matheo Raab schaut in den Himmel @Maxppp

Bei Union Berlin findet im Sommer ein Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten statt. Wie ‚Sky‘ berichtet, werden die Eisernen Torhüter Matheo Raab nicht abgeben, er genieße ein hohes Standing. Damit ist ein Wechsel zu Hannover 96 vom Tisch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 27-Jährige war seit seiner Ankunft in Köpenick vor einem Jahr hinter Frederik Rönnow (33) die Nummer zwei. Jetzt wird Raab auch der Posten als Stammkeeper zugetraut. Mit Hannover hatte Union dem Vernehmen nach bereits über die Ablöse verhandelt, jetzt ist der Transfer geplatzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Union Berlin
Hannover
Matheo Raab

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Union Berlin Logo 1. FC Union Berlin
Hannover Logo Hannover 96
Matheo Raab Matheo Raab
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert