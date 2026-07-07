Raab-Wechsel geplatzt

Bei Union Berlin findet im Sommer ein Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten statt. Wie ‚Sky‘ berichtet, werden die Eisernen Torhüter Matheo Raab nicht abgeben, er genieße ein hohes Standing. Damit ist ein Wechsel zu Hannover 96 vom Tisch.

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Der 27-Jährige war seit seiner Ankunft in Köpenick vor einem Jahr hinter Frederik Rönnow (33) die Nummer zwei. Jetzt wird Raab auch der Posten als Stammkeeper zugetraut. Mit Hannover hatte Union dem Vernehmen nach bereits über die Ablöse verhandelt, jetzt ist der Transfer geplatzt.