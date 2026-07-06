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Offiziell Ligue 1

Monaco verpflichtet Luís

von Daniel del Federico
1 min.
Filipe Luis @Maxppp

Filipe Luís heuerte in der Ligue 1 an. Die AS Monaco sichert sich wie erwartet die Dienste des Brasilianers. Der neue Übungsleiter unterschreibt bei den Monegassen einen Vertrag bis 2028.

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Luís ersetzt in Monaco Sébastien Pocognoli, der nach etwas über einem halben Jahr seinen Posten schon wieder räumen muss. Auch bei Bayer Leverkusen stand der 40-Jährige zwischenzeitlich hoch im Kurs, um die Nachfolge von Kasper Hjulmand anzutreten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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