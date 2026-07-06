Monaco verpflichtet Luís

Filipe Luís heuerte in der Ligue 1 an. Die AS Monaco sichert sich wie erwartet die Dienste des Brasilianers. Der neue Übungsleiter unterschreibt bei den Monegassen einen Vertrag bis 2028.

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Filipe Luís, nouvel entraîneur de l’AS Monaco 🇲🇨



L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Filipe Luís au poste d’entraîneur, marquant le début d’un nouveau cycle.



Le technicien brésilien de 40 ans s’est engagé jusqu’en juin 2028 avec le Club de la Principauté. — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 6, 2026

Luís ersetzt in Monaco Sébastien Pocognoli, der nach etwas über einem halben Jahr seinen Posten schon wieder räumen muss. Auch bei Bayer Leverkusen stand der 40-Jährige zwischenzeitlich hoch im Kurs, um die Nachfolge von Kasper Hjulmand anzutreten.