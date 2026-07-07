La Liga
Matarazzo hat unterschrieben
@Maxppp
Pellegrino Matarazzo wird für seine gute Arbeit belohnt. Real Sociedad stattet den US-amerikanischen Cheftrainer mit einem neuen Vertrag bis 2028 aus. Der ursprüngliche Vertrag wäre im kommenden Jahr ausgelaufen.
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✍ 𝗥𝗜𝗡𝗢vado 𝟮𝟬𝟮𝟴— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) July 7, 2026
Matarazzo ist seit Dezember für die Mannschaft verantwortlich, die Bilanz unter dem 48-Jährigen kann sich sehen lassen: Zwölf Siege, acht Unentschieden und sechs Niederlagen aus 26 Partien. Zudem gewannen die Basken phänomenal den nationalen Pokal.
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