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Matarazzo hat unterschrieben

von Julian Jasch
Pellegrino Matarazzo holt mit Real Sociedad die Copa del Rey @Maxppp

Pellegrino Matarazzo wird für seine gute Arbeit belohnt. Real Sociedad stattet den US-amerikanischen Cheftrainer mit einem neuen Vertrag bis 2028 aus. Der ursprüngliche Vertrag wäre im kommenden Jahr ausgelaufen.

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Matarazzo ist seit Dezember für die Mannschaft verantwortlich, die Bilanz unter dem 48-Jährigen kann sich sehen lassen: Zwölf Siege, acht Unentschieden und sechs Niederlagen aus 26 Partien. Zudem gewannen die Basken phänomenal den nationalen Pokal.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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