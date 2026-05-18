Letzter Vertrag? Flick verlängert bei Barça

Die Vertragsverlängerung war eigentlich nur noch Formsache. Schon seit Monaten war es rund um den FC Barcelona ein offenes Geheimnis, dass Trainer Hansi Flick über 2027 hinaus verlängern soll. Jetzt ist die Unterschrift gesetzt.

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Wie die Katalanen mitteilen, verlängert der 61-Jährige zunächst bis 2028, zudem beinhaltet das neue Arbeitspapier die Option auf eine weitere Saison. Die Option ist dem Vernehmen nach erfolgsabhängig.

Ob Flick über 2029 hinaus weitermacht, ist durchaus fraglich. Der ehemalige Bundestrainer hatte in den vergangenen Monaten bereits durchblicken lassen, dass er keinen anderen Verein als den FC Barcelona mehr trainieren werde. In seinen ersten beiden Jahren bei den Blaugrana holte er jeweils die spanische Meisterschaft und feierte in der Saison 2024/25 auch den Pokalsieg.