Menü Suche
Kommentar
Offiziell

30 Millionen: Enciso zieht weiter

Julio Enciso wechselt zurück in die Premier League. Nach nur einem Jahr bei Racing Straßburg wird der 22-jährige Paraguayer zu Ipswich Town transferiert. Dort erhält der offensive Mittelfeldspieler einen Vertag bis 2031. Dem Vernehmen nach fließen 30 Millionen Euro Ablöse.

Unter der Anzeige geht's weiter
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Straßburg
Ipswich
Julio Enciso

Weitere Infos

Straßburg Logo Racing Straßburg
Ipswich Logo Ipswich Town
Julio Enciso Julio Enciso
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert