30 Millionen: Enciso zieht weiter

Julio Enciso wechselt zurück in die Premier League. Nach nur einem Jahr bei Racing Straßburg wird der 22-jährige Paraguayer zu Ipswich Town transferiert. Dort erhält der offensive Mittelfeldspieler einen Vertag bis 2031. Dem Vernehmen nach fließen 30 Millionen Euro Ablöse.

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