Atalanta entlässt Juric

Ivan Juric muss nach nur wenigen Monaten seinen Hut bei Atalanta Bergamo nehmen. Der italienische Erstligist verkündet die Trennung vom kroatischen Übungsleiter offiziell. Die Verantwortlichen ziehen damit die Konsequenzen aus dem schwachen Saisonstart, Atalanta steht mit 13 Punkten aus elf Spielen nur auf Tabellenplatz 13.

Juric hatte erst im Sommer das schwere Erbe von Erfolgstrainer Gian Piero Gasperini angetreten. Nun endet die Zusammenarbeit vorzeitig. Als Nachfolger wird Raffaele Palladino heiß gehandelt. Der Italiener stand zuletzt für den AC Florenz an der Seitenlinie, seit Ende Mai ist er vereinslos.