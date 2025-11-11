Neuer Trainerjob für Gerrard?

Nach seinem Engagement in Saudi-Arabien winkt Steven Gerrard ein neuer Trainerjob. Wie die ‚Sun‘ berichtet, ist der 45-Jährige einer von drei Kandidaten auf die Nachfolge von Rob Edwards beim FC Middlesbrough. Edwards steht vor einem Wechsel zu den Wolverhampton Wanderers.

Auch Gary O’Neil und Carlos Coberan sind laut der englischen Zeitung auf der Liste. Vor seinem Traineramt bei Al-Ettifaq hatte Gerrard für ein knappes Jahr Aston Villa in der Premier League trainiert.