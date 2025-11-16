Menü Suche
Vor Bayern-Duell: Arsenal bangt um Leistungsträger

von Fabian Ley
Brasilien 2-0 Senegal

Der FC Arsenal bangt vor den wichtigen anstehenden Wochen um Leistungsträger Gabriel Magalhães (27). Der Innenverteidiger musste am gestrigen Samstag bei Brasiliens Freundschaftsspiel gegen den Senegal (2:0) nach rund einer Stunde wegen einer Muskelverletzung am rechten Oberschenkel auswechselt werden.

Für Arsenal wäre ein Ausfall des Linksfußes äußerst bitter, treffen die Gunners in den kommenden Partien doch in der Premier League auf Tottenham und den FC Chelsea sowie dazwischen in der Champions League auf den FC Bayern. Gabriel gehört auch in dieser Saison zu den unumstrittenen Stammspielern, verpasste in der Liga noch keine Minute für den Tabellenführer.

