Winter-Gerüchte um Rodrygo werden heißer

Rodrygos Gemüt bei Real Madrid verfinstert sich weiterhin. Wie ‚ESPN‘ berichtet, denkt der Flügelspieler aufgrund mangelnder Einsatzzeiten an einen Winter-Abgang von den Blancos. Die Premier League sei dabei das Wunschziel des 24-Jährigen, Tottenham Hotspur gilt als interessiert. Laut ‚Sky‘ sondieren die Berater den Markt, bei Paris St. Germain wurde der Spieler dem Bezahlsender zufolge bereits angepriesen.

Unter Carlo Ancelotti noch gesetzt und von immenser Bedeutung ist Rodrygo unter dessen Nachfolger Xabi Alonso nur noch Reservist. Eine Torbeteiligung war dem Brasilianer in dieser Saison noch nicht vergönnt. Sein Vertrag in der spanischen Hauptstadt läuft noch bis 2028. Auch Real soll für einen Wintertransfer offen sein.