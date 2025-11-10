Nachfolger steht bereit: Juric vor Bergamo-Aus

Die Tage von Ivan Juric bei Atalanta Bergamo sind womöglich schon wieder gezählt. Wie Fabrizio Romano berichtet, steht der kroatische Übungsleiter kurz davor, von seinen Aufgaben entbunden zu werden. Juric hatte das Amt erst im Juni übernommen, nach nur 13 Punkten aus elf Spielen könnte nun schon wieder Schluss sein.

Einen Nachfolger haben die Bergamasken derweil schon an der Angel. Nach Informationen von Matteo Moretto befindet sich der Serie A-Vertreter in fortgeschrittenen Gesprächen mit Raffaele Palladino. Der Italiener stand zuletzt für die AC Florenz an der Seitenlinie, seit Ende Mai ist er vereinslos.