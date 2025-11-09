Neapel sucht De Bruyne-Ersatz

Nach der Verletzung von Kevin De Bruyne (34) sucht die SSC Neapel nach Verstärkung für das Mittelfeld. Laut ‚Tuttomercatoweb.com‘ arbeitet Sportdirektor Giovanni Manna an möglichen Lösungen, um den Ausfall des belgischen Nationalspielers, der voraussichtlich bis Februar fehlt, zu kompensieren.

Topkandidat ist demnach Kobbie Mainoo (20) von Manchester United. Neben dem englischen Nationalspieler stehen auch Lorenzo Pellegrini (29/AS Rom), dessen Vertrag im Sommer ausläuft, und Fabio Miretti (22/Juventus Turin) auf der Liste. Zudem beobachtet Napoli Alisson Santos (23), der sich bereits in der Champions League bei Sporting Lissabon empfehlen konnte.