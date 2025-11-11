BVB: Bitteres Gerücht um Schlotterbeck & Kovac

Der FC Bayern, der FC Liverpool, der FC Barcelona und auch Real Madrid: Nico Schlotterbeck wird aktuell bei Europas namhaftesten Adressen gehandelt. Trotzdem rechnet sich Borussia Dortmund Chancen auf eine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus aus. Zur Not wohl auch mit Ausstiegsklausel.

„Ich habe Bock auf den Verein, […] aber so früh wird sich das nicht entscheiden“, sagte der deutsche Nationalspieler vor knapp einem Monat. Mittlerweile haben sich die Karten für den BVB nicht so wirklich verbessert. Das geht zumindest aus einem Bericht der ‚Bild‘ hervor.

BVB weit weg von Europas Topteams

Demnach geben gerade die jüngsten Spiele Schlotterbeck zu denken. Der 25-Jährige will um Titel konkurrieren – gegen den FC Bayern (1:2) und Manchester City (1:4) wurde der BVB aber teilweise vorgeführt. Der Abstand zu Europas Spitze ist groß.

Zudem verspielte Dortmund am Wochenende in der Nachspielzeit noch den Sieg beim Hamburger SV (1:1). Mit der Art und Weise war auch und gerade Schlotterbeck nicht einverstanden: „Nach dem 1:0 haben wir ein wenig die Kontrolle verloren. Wir müssen ein wenig Fußball spielen.“

Gegenwind für Kovac

Laut der ‚Bild‘ war das durchaus auch als Kritik am Trainer zu verstehen. Beim Boulevardblatt heißt es: „Zudem wird getuschelt […], dass der Ex-Freiburger mit der Art und Weise wie unter Trainer Niko Kovac (54) Fußball gespielt wird, nicht gerade glücklich sein soll.“ Auch wenn dieses Gerücht nur schwammig formuliert wird: Das wäre ein ganz klares Kontra in Sachen BVB-Verlängerung von SChlotterbeck.

Kovac, der den BVB nach seinem Amtsantritt vor elf Monaten eigentlich wieder in ruhigere Fahrwasser führte, sieht sich nach den zuletzt mäßigen Auftritten mittlerweile Gegenwind ausgesetzt. Die Grundvorwürfe: Zu defensive Spielweise, zu ängstliche Wechsel. Die ‚Ruhr Nachrichten‘ konstatierten schon gestern: „Kovac-Weg ruft erste Zweifel auf.“ Offenbar auch bei Schlotterbeck.