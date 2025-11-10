BVB: Super Neuigkeiten bei Guirassy

Serhou Guirassy wird nicht zu den anstehenden Länderspielen seines Heimatlands Guinea reisen. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, hat Borussia Dortmund erwirkt, dass der 29-jährige Torjäger nicht an den Tests gegen Togo und Niger teilnehmen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den BVB sind das gute Nachrichten, denn der ohnehin verletzungsanfällige Guirassy ist in dieser Saison hochbelastet. Die vielen Spielminuten merkte man ihm in den vergangenen Wochen durchaus an. Nur zwei Treffer aus den jüngsten elf Pflichtspielen stehen für Guirassy zu Buche.

Auch Bensebaini legt die Füße hoch

Unterdessen darf noch ein weiterer afrikanischer BVB-Spieler zu Hause bleiben. Ramy Bensebaini reist nicht zur algerischen Auswahl und spart sich somit die Freundschaftsspiele gegen Ägypten (zweimal), Simbabwe und Saudi-Arabien. Auch der 30-jährige Verteidiger kann sich somit bis zum Bundesliga-Restart am 22. November etwas erholen.