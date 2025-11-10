BVB: Timber-Schnäppchen im Visier

Borussia Dortmund hält Ausschau nach einem neuen Mittelfeldspieler. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Schwarz-Gelben dabei Quinten Timber von Feyenoord Rotterdam ins Visier gefasst. Bei der 0:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart in der Europa League waren dem Bezahlsender zufolge Scouts der Dortmunder im Stadion. Überhaupt sei das Scouting nahezu abgeschlossen.

Eine Entscheidung, ob tatsächlich ein Transfer des 24-Jährigen forciert wird, habe man an der Strobelallee allerdings noch nicht getroffen. Auch eine Kontaktaufnahme zur Spielerseite stehe daher noch aus.

Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft am Saisonende aus, entsprechend wäre er im Sommer ablösefrei zu haben. Feyenoord will mit Timber verlängern, der einem Tapetenwechsel jedoch offen gegenüber steht.

Stillstand bei Özcan?

Einen Platz im Mittelfeld freimachen dürfte Salih Özcan, der den BVB verlassen soll. Dortmund würde den 27-Jährigen am liebsten schon im Winter loswerden, allerdings macht die Spielerseite derzeit keine Anstalten, den Markt zu sondieren. Özcans Vertrag läuft im Sommer aus.